П.Климкин выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Стокгольме

"Мои мысли с семьями и друзьями жертв теракта в центре Стокгольма. Мы сегодня вместе со шведами", - написал П.Климкин.

Напомним, сегодня грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, есть погибшие и раненые.

Как сообщал УНН, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен квалифицировал нападение в Стокгольме как теракт.