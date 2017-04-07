П.Климкин выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Стокгольме. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Мои мысли с семьями и друзьями жертв теракта в центре Стокгольма. Мы сегодня вместе со шведами", - написал П.Климкин.
Напомним, сегодня грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, есть погибшие и раненые.
Как сообщал УНН, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен квалифицировал нападение в Стокгольме как теракт.