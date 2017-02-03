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П.Будківський відзначився першим голом після повернення в ФК "Анжі"

Київ • УНН

 • 8848 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Нападаючий донецького “Шахтаря” Пилип Будківський, який перейшов до російського “Анжі” на правах оренди, відзначився забитим м’ячем у товариському матчі, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу із Махачкали.

П.Будківський відзначився першим голом після повернення в ФК "Анжі"

24-річному українцю довірили місце у стартовому складі на поєдинок проти середняка чемпіонату Болгарії “Ботєва”. Форвард відкрив рахунок на 15-й хвилині матчу. Наш співвітчизник отримав м’яч по флангу прорвався до воріт і під гострим кутом відправив “шкіряного” у протилежний нижній кут.

Зустріч завершилася на користь команди українця — 2:1.

Нагадаємо, що П.Будківський раніше захищав кольори “Анжі”, але в зимове трансферне вікно повернувся до “Шахтаря”, провівши збори з “гірниками”, звідки знову відправився в оренду в Махачкалу.

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