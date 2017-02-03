П.Будківський відзначився першим голом після повернення в ФК "Анжі"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Нападаючий донецького “Шахтаря” Пилип Будківський, який перейшов до російського “Анжі” на правах оренди, відзначився забитим м’ячем у товариському матчі, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу із Махачкали.
24-річному українцю довірили місце у стартовому складі на поєдинок проти середняка чемпіонату Болгарії “Ботєва”. Форвард відкрив рахунок на 15-й хвилині матчу. Наш співвітчизник отримав м’яч по флангу прорвався до воріт і під гострим кутом відправив “шкіряного” у протилежний нижній кут.
Зустріч завершилася на користь команди українця — 2:1.
Нагадаємо, що П.Будківський раніше захищав кольори “Анжі”, але в зимове трансферне вікно повернувся до “Шахтаря”, провівши збори з “гірниками”, звідки знову відправився в оренду в Махачкалу.