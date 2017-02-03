П.Будковский отметился первым голом после возвращения в ФК "Анжи"

24-летнему украинцу доверили место в стартовом составе на поединок против середняка чемпионата Болгарии "Ботева". Форвард открыл счет на 15-й минуте матча. Наш соотечественник получив мяч по флангу прорвался к воротам и под острым углом отправил "кожаного" в противоположный нижний угол.

Встреча завершилась в пользу команды украинца - 2: 1.

Напомним, что П.Будковский ранее защищал цвета "Анжи", но в зимнее трансферное окно вернулся в "Шахтер", проведя сборы с "горняками", откуда снова отправился в аренду в Махачкалу.