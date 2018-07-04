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Отруєння біля Солсбері не має стосунку до справи Скрипалів – поліція

Отруєння біля Солсбері не має стосунку до справи Скрипалів – поліція

Київ • УНН

 • 8943 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Комісар поліції Великої Британії Ангус Макферсон заявив, що нещодавнє отруєння невідомою речовиною біля британського Солсбері не має ніякого відношення до отруєння колишнього російського подвійного шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

"Немає причин думати, що це пов'язано з питаннями минулого місяця", - сказав він, коментуючи питання про можливий зв’язок інциденту 30 червня з отруєнням Сергія Скрипаля.

Як повідомляв УНН, поліція Великої Британії розслідує інцидент з імовірним отруєнням двох чоловік в місті Еймсбері поблизу Солсбері, йдеться в повідомленні поліції графства Вілтшир. Обидва постраждалих знаходяться в госпіталі в Солсбері в критичному стані.

Нагадаємо, британська поліція вважає, що в отруєнні Скрипаля брали участь дві особи.

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