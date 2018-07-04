Отруєння біля Солсбері не має стосунку до справи Скрипалів – поліція

"Немає причин думати, що це пов'язано з питаннями минулого місяця", - сказав він, коментуючи питання про можливий зв’язок інциденту 30 червня з отруєнням Сергія Скрипаля.

Як повідомляв УНН, поліція Великої Британії розслідує інцидент з імовірним отруєнням двох чоловік в місті Еймсбері поблизу Солсбері, йдеться в повідомленні поліції графства Вілтшир. Обидва постраждалих знаходяться в госпіталі в Солсбері в критичному стані.



Нагадаємо, британська поліція вважає, що в отруєнні Скрипаля брали участь дві особи.