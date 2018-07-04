Отравление у Солсбери не имеет отношения к делу Скрипалей - полиция

"Нет причин думать, что это связано с вопросами прошлого месяца", - сказал он, комментируя вопрос о возможной связи инцидента 30 июня с отравлением Сергея Скрипаля.

Как сообщал УНН, полиция Великобритании расследует инцидент с вероятным отравлением двух человек в городе Эймсбери вблизи Солсбери, говорится в сообщении полиции графства Уилтшир. Оба пострадавших находятся в госпитале в Солсбери в критическом состоянии.



Напомним, британская полиция считает, что в отравлении Скрипаля участвовали два человека.