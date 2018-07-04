Отравление у Солсбери не имеет отношения к делу Скрипалей - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Комиссар полиции Великобритании Ангус Макферсон заявил, что недавнее отравление неизвестным веществом у британского Солсбери не имеет никакого отношения к отравлению бывшего российского двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Нет причин думать, что это связано с вопросами прошлого месяца", - сказал он, комментируя вопрос о возможной связи инцидента 30 июня с отравлением Сергея Скрипаля.
Как сообщал УНН, полиция Великобритании расследует инцидент с вероятным отравлением двух человек в городе Эймсбери вблизи Солсбери, говорится в сообщении полиции графства Уилтшир. Оба пострадавших находятся в госпитале в Солсбери в критическом состоянии.
Напомним, британская полиция считает, что в отравлении Скрипаля участвовали два человека.