Отруєнь алкоголем протягом новорічних свят в столиці не зафіксовано – лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Протягом перших двох діб нового року не зафіксовано жодного звернення до швидкої медичної допомоги через отруєння сурогатним алкоголем. Про це в коментарі УНН розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолій Вершигора.
“З отруєнням сурогатним алкоголем звернень не надходило”, — сказав А.Вершигора.
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Натомість, як повідомлялося раніше, у Маріуполі протягом першої доби нового року було зафіксовано 35 випадків отруєнь алкоголем. 15 із 35 потерпілих перебували у вкрай тяжкому стані.
Нагадаємо, за словами співголови громадської ініціативи "Права справа" Дмитра Снєгирьова, до зимових свят виробництво сурогатного алкоголю зростає на третину. Тому експерт закликав українців бути пильними при виборі алкоголю.
Як повідомляв УНН, пляшка якісної української горілки до святкового столу коштує близько 90-100 грн.