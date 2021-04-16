Отримавши в управління "Мотор Січ" держава нічого не робить, щоб зупинити грабіж заводу менеджерами Богуслаєва - ЗМІ

Деталі

Даний позов був ініційований компанією-акціонером "Мотор Січ" "Бізнес Хаус Хелена" до голови ради директорів ВАТ "Мотор Січ" Сергія Войтенка і фінансового директора, а також члена ради директорів підприємства Віктора Луніна.

Однак суддівська "трійка" Центрального апеляційного господарського суду в складі Коваль Л.А., Кузнєцова В.А. і головуючого Чередько А.Є. відмовилась стягувати з топ-менеджерів збиток, завданий ними підприємству, хоча сьогодні "Мотор Січ" знаходиться в процесі націоналізації і ці гроші пішли б на користь держави.

Таким чином, незважаючи на два кримінальні провадження і доведені в судовому порядку факти розкрадань перша і апеляційна судові інстанції відхилили позов компанії-акціонера про відшкодування шкоди, яка була завдана заводу "Мотор Січ" діями топ-менеджменту підприємства, підконтрольного його ексвласнику В'ячеславу Богуслаєву.

"Фактично, мова йде про те, що українська судова система може "пробачити" старому менеджменту "Мотор Січ" багаторічне розграбування заводу навіть після переходу 100% його акцій під управління державного агентства АРМА, яке своєю бездіяльністю заохочує нелегітимний менеджмент заводу до продовження протизаконного виведення грошей компанії з метою особистого збагачення", - вважає глава Антирейдерського союзу України Андрій Семидідько.

Представники компанії-акціонера "Мотор Січ" "Бізнес Хаус Хелена" заявили, що будуть і далі домагатися компенсації завданої заводу шкоди його керівниками і мають намір звернутися до Верховного суду України.

Факти розкрадань грошових коштів "Мотор Січ" за допомогою покупки сміттєвих цінних паперів та подальшого переведення в готівку цих грошей зафіксовані ще в квітні 2018 року рішенням Шевченківського райсуду Києва в рамках розгляду кримінальної справи під реєстраційним номером в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42017000000001137. Також розслідування під номером No32019000000000058 щодо схем топ-менеджменту заводу "Мотор Січ" підконтрольного В'ячеславу Богуслаєву здійснювало Головне слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби.

Протягом всього судового процесу Войтенко і Лунін намагалися його штучно затягувати: спочатку був поданий зустрічний позов до акціонерів "Мотор Січ" про захист честі і гідності, але суд його відхилив, а згодом керівники заводу наполягали на закінченні термінів позовної давності, оскільки акціонери "Мотор Січ "намагаються стягнути збитки з Войтенка і Луніна за їх протизаконні схеми з виведення і переведення в готівку грошей здійснені в 2013-2016 рр.

Раніше ЗМІ на підставі судових матеріалів і даних з кримінальних проваджень докладно описували схеми крадіжки грошей з "Мотор Січ" ставлениками Богуслаєва. За даними слідства, фіндиректор Віктор Лунін особисто підписував договори купівлі-продажу сміттєвих цінних паперів з фіктивними компаніями, і за його участі здійснювалося перерахування коштів за їх придбання з метою подальшого переведення в готівку. У свою чергу Сергій Войтенко, голова ради директорів ВАТ "Мотор Січ", не зупинив такі дії, хоча мав можливості і повноваження, а також мав всю інформацію про розкрадання коштів підприємства.

На думку Андрія Семидідька, українські суди є безпосередніми учасниками одного з найгучніших рейдерських захоплень в Україні, і сприяють експропріації інвестицій китайських акціонерів, які придбали ще в 2016 році контроль над підприємством завдяки законній угоді з В'ячеславом Богуслаєвим з купівлі акцій.