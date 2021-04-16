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Получив в управление "Мотор Сич" государство ничего не делает, чтоб остановить грабеж завода менеджерами Богуслаева - СМИ

Получив в управление "Мотор Сич" государство ничего не делает, чтоб остановить грабеж завода менеджерами Богуслаева - СМИ

Киев  •  УНН

 • 60413 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение хозсуда Запорожской области, который отказался взыскать с менеджеров компании "Мотор Сич" ущерб за хищения на сумму 438 млн грн, передает УНН со ссылкой на Подробности.

Детали

Данный иск был инициирован компанией-акционером "Мотор Сич" "Бизнес Хаус Хелена" к председателю совета директоров ОАО "Мотор Сич" Сергею Войтенко и финансовому директору, а также члену совета директоров предприятия Виктору Лунину.

Однако судейская "тройка" Центрального апелляционного хозяйственного суда в составе Коваль Л.А., Кузнецова В.А. и председательствующего Чередко А.Е. отказалась взыскивать с топ-менеджеров ущерб, нанесенный ими предприятию, хотя сегодня "Мотор Сич" находится в процессе национализации и эти деньги пошли бы в пользу государства.

Таким образом, несмотря на два уголовных производства и доказанные в судебном порядке факты хищений первая и апелляционная судебные инстанции отклонили иск компании-акционера о возмещении ущерба, который был нанесен заводу "Мотор Сич" действиями топ-менеджмента предприятия, подконтрольного его экс-владельцу Вячеславу Богуслаеву.

"Фактически, речь идет о том, что украинская судебная система может "простить" старому менеджменту "Мотор Сич" многолетнее разграбление завода даже после перехода 100% его акций под управление государственного агентства АРМА, которое своим бездействием поощряет нелегитимный менеджмент завода к продолжению противозаконного вывода денег компании с целью личного обогащения", - считает глава Антирейдерского союза Украины Андрей Семидидько.

Представители компании-акционера "Мотор Сич" "Бизнес Хаус Хелена" заявили, что будут и далее добиваться компенсации нанесенного заводу ущерба его руководителями и намерены обратиться в Верховный суд Украины.

Факты хищений денежных средств "Мотор Сич" посредством покупки мусорных ценных бумаг и последующего обналичивания этих денег зафиксированы еще в апреле 2018 года решением Шевченковского райсуда Киева в рамках рассмотрения уголовного дела под регистрационным номером в Едином реестре досудебных расследований №42017000000001137. Также расследование под номером No32019000000000058 в отношении схем топ-менеджмента завода "Мотор Сич" подконтрольного Вячеславу Богуслаеву осуществляло Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы.

На протяжении всего судебного процесса Войтенко и Лунин пытались его искусственно затягивать: сначала был подан встречный иск к акционерам "Мотор Сич" о защите чести и достоинства, но суд его отклонил, а впоследствии руководители завода настаивали на истечении сроков исковой давности, поскольку акционеры "Мотор Сич" пытаются взыскать ущерб с Войтенко и Лунина за их противозаконные схемы по выводу и обналичиванию денег осуществленные в 2013-2016 гг.

Ранее СМИ на основании судебных материалов и данных из уголовных производств подробно описывали схемы кражи денег с "Мотор Сич" ставленниками Богуслаева. По данным следствия, финдиректор Виктор Лунин лично подписывал договоры купли-продажи мусорных ценных бумаг с фиктивными компаниями, и при его участии осуществлялось перечисление средств за их приобретение с целью дальнейшего обналичивания. В свою очередь Сергей Войтенко, председатель совета директоров ОАО "Мотор Сич", не остановил такие действия, хотя имел возможности и полномочия, а также располагал всей информацией о хищении средств предприятия.

По мнению Андрея Семидидько, украинские суды являются непосредственными участниками одного из самых громких рейдерских захватов в Украине, и способствуют экспроприации инвестиций китайских акционеров, которые приобрели еще в 2016 г. контроль над предприятием благодаря законной сделке с Вячеславом Богуслаевым по покупке акций.

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