Обманом отримав пів мільйона гривень: на Черкащині чоловік 24 роки видавав себе за воїна-афганця
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Судитимуть жителя Звенигородки Черкаської області, який з 1997 року видавав себе за воїна-афганця, за що отримав понад 500 тисяч грн надбавки до пенсії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.
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За даними слідства, 24 роки тому чоловік вмовив двох знайомих військових підтвердити його участь у бойових діях на території Демократичної Республіки Афганістан і те, що дістав множинне осколкове поранення. У такий спосіб він домігся встановлення УБД та II групи інвалідності.
У зв’язку з "інвалідністю" у червні 1997 року жителю Звенигородки призначили пенсію. У 2004 році усі додаткові виплати для нього зробили довічними.
Отже, з 1997 до 2021 року чоловік шляхом обману службових осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області отримав бюджетні кошти на загальну суму понад 500 тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство у великих розмірах) КК України.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
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