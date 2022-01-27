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Обманом отримав пів мільйона гривень: на Черкащині чоловік 24 роки видавав себе за воїна-афганця

Обманом отримав пів мільйона гривень: на Черкащині чоловік 24 роки видавав себе за воїна-афганця

Київ • УНН

 • 33800 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Судитимуть жителя Звенигородки Черкаської області, який з 1997 року видавав себе за воїна-афганця, за що отримав понад 500 тисяч грн надбавки до пенсії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.

Деталі

За даними слідства, 24 роки тому чоловік вмовив двох знайомих військових підтвердити його участь у бойових діях на території Демократичної Республіки Афганістан і те, що дістав множинне осколкове поранення. У такий спосіб він домігся встановлення УБД та II групи інвалідності.

У зв’язку з "інвалідністю" у червні 1997 року жителю Звенигородки призначили пенсію. У 2004 році усі додаткові виплати для нього зробили довічними.

Отже, з 1997 до 2021 року чоловік шляхом обману службових осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області отримав бюджетні кошти на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство у великих розмірах) КК України.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

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