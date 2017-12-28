Освітня субвенція зросла на 11,2 млрд грн через підвищення зарплат вчителям

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Зведений бюджет освіти в 2018 році становить 221,9 млрд грн, при цьому за рахунок збільшення зарплат на наступний рік для вчителів на 25% обсяг освітньої субвенції зріс на 11,2 млрд і становить 61,7 млрд грн. Про це повідомили в прес-центрі Міносвіти з посиланням на заяву голови відомства Лілії Гриневич, передає УНН.