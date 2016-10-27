Остаточну доповідь про держпідтримку допінгу в Росії оприлюднять у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Остаточний звіт про допінг у Росії, над яким працює незалежний експерт WADA Річард Макларен, буде представлений на початку грудня 2016 року, передає УНН з посиланням на DW.
Публікація остаточної версії доповіді про держпідтримку допінгу і корупцію на Олімпіаді 2014 року в Сочі перенесена на грудень 2016 року. Р.Макларен планує випустити свій другий звіт “на початку грудня”.
Раніше у WADA висловлювали побажання, щоб звіт був готовий до середини листопада, коли в Глазго відбудеться засідання організації.
Нагадаємо, 18 липня комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) під керівництвом Річарда Макларена знайшла докази підтримки Міністерством спорту Російської Федерації і Центром спортивної підготовки (ЦСП) допінговою програми в російському спорті.
За словами Р.Макларена, комісія WADA переконана, що ФСБ приймала участь в підміні допінг-проб на Олімпіаді в Сочі.