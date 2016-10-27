Окончательный доклад о господдержке допинга в России обнародуют в декабре

Публикацию окончательной версии доклада о господдержке допинга и коррупции на Олимпиаде 2014 года в Сочи перенесли на декабрь 2016 года. Р.Макларен планирует выпустить свой второй отчет "в начале декабря".

Ранее в WADA высказывали пожелание, чтобы отчет был готов к середине ноября, когда в Глазго состоится заседание организации.

Напомним, 18 июля комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена нашла доказательства поддержки Министерством спорта Российской Федерации и Центром спортивной подготовки (ЦСП) допинговой программы в российском спорте.

По словам Р.Макларена, комиссия WADA убеждена, что ФСБ принимала участие в подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи.