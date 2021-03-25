Останній український клуб вилетів із розіграшу плей-офф Кубку Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. “Київ-Баскет” поступився в 1/8 фіналу Кубку Європи ФІБА ізраїльському БК “Іроні”, проваливши другу половину матчу, передає кореспондент УНН.
Деталі
На старті матчу київський клуб провалився (2:8), проте ривок імені Сергія Павлова (забив 10 очок) допоміг “Київ-Баскету” вирівняти гру. У другій чверті лідер української Суперліги пішов у відрив — 44:36 після двох чвертей.
Після великої перерви втрати підопічних Багатскіса та агресивна гра при високому відсотку влучань вивела ізраїльтян вперед, які розгромили “Київ-Баскет” у другій половині (54:32).
Відтак Київ-Баскет у підсумку поступився 76:90, залишивши Україну без представництва в чвертьфіналі Кубку Європи ФІБА.
Що передувало цьому
Напередодні в 1/8 фіналу програли БК “Прометей” та “Дніпро”.