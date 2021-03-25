Последний украинский клуб вылетел из розыгрыша плей-офф Кубка Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. "Киев-Баскет" уступил в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА израильском БК "Ирони", провалив вторую половину матча, передает корреспондент.
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На старте матча киевский клуб провалился (2: 8), однако рывок имени Сергея Павлова (забил 10 очков) помог "Киев-Баскет" выровнять игру. Во второй четверти лидер украинской Суперлиги ушел в отрыв - 44:36 после двух четвертей.
После большого перерыва потери подопечных Багатскиса и агрессивная игра при высоком проценте попаданий вывела израильтян вперед, которые разгромили "Киев-Баскет" во второй половине (54:32).
Поэтому Киев-Баскет в итоге уступил 76:90, оставив Украину без представительства в четвертьфинале Кубка Европы ФИБА.
Что предшествовало этому
Накануне в 1/8 финала проиграли БК "Прометей" и "Днепр".