Останній болгарський монарх не зміг повернути свою літню резиденцію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Європейський суд з прав людини у вівторок ухвалив рішення про те, що Симеон Сакскобурггоцький, останній правлячий монарх Болгарії, та його сестра Марія-Луїза Борисова Хробок, не повернуть у користування мисливський будиночок та літню резиденцію. Про це пише УНН з посиланням на Politico.
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У своїй ухвалі суд зазначає, що країна не зобов’язана “відновлювати майно, передане їм до їх ратифікації” відповідно до Європейської конвенції з прав людини.
Хоча суд відхилив позовні вимоги щодо власності, він оскаржив заборону комерційної експлуатації лісових угідь, повернутих родині. Він ухвалив, що заходи, вжиті болгарською владою, були "надзвичайними" з огляду на вже існуюче законодавство щодо збереження лісів, а також були "непропорційними і накладали надмірний індивідуальний тягар на" колишнього короля та його сестру.
Згідно з вироком суду, держава Болгарія повинна буде виплатити Сакскобургготському 5000 євро на витрати.
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Найбільшим партіям Болгарії не вдалося сформувати уряд, ймовірно, оголосять нові вибори.