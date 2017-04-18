Основними фігурантами справ про шпигунство у ФРН стали росіяни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Фігурантами справ про шпигунство в Німеччині найчастіше стають громадяни Росії. Про це у вівторок, 18 квітня, йдеться в газеті Mitteldeutsche Zeitung, яка посилається на відповідь міністерства внутрішніх справ Німеччини на запит фракції Лівих у бундестазі, передає УНН.
Всього за останні 10 років у Німеччині було порушено 123 справи про шпигунство, 27 з них — щодо громадян Росії, 22 — Ірану, по 15 — у відношенні турків і китайців.
Варто зазначити, що США за цим показником посідають шосте місце, слідуючи за Сирією. Фігурантами справ за статтями, пов’язаними зі шпигунством, у ФРН ставали 8 сирійців і 7 громадян Сполучених Штатів. Зараз у Німеччині ведеться 8 справ щодо іноземних шпигунів.