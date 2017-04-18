Основными фигурантами дел о шпионаже в ФРГ стали россияне
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Фигурантами дел о шпионаже в Германии чаще всего становятся граждане России. Об этом во вторник, 18 апреля, говорится в газете Mitteldeutsche Zeitung, которая ссылается на ответ министерства внутренних дел Германии на запрос фракции левых в бундестаге, передает УНН.
Всего за последние 10 лет в Германии было возбуждено 123 дела о шпионаже, 27 из них — в отношении граждан России, 22 — Ирана, по пятнадцатому отношении турок и китайцев.
Стоит отметить, что США по этому показателю занимают шестое место, следуя за Сирией. Фигурантами дел по статьям, связанным со шпионажем в ФРГ становились 8 сирийцев и 7 граждан Соединенных Штатов. Сейчас в Германии ведется 8 дел в отношении иностранных шпионов.