Осквернення могили Бандери в Мюнхені: глава МВС Баварії обіцяє ґрунтовно розслідувати справу

Цитата

“Глава МВС Баварії Йоахим Геррманн запевнив українців, що баварський уряд і поліція надзвичайно серйозно ставляться до зухвалої злочинної атаки і докладуть всіх зусиль для ґрунтовного розслідування кримінальної справи, а також запобігання таким цинічним нападам у майбутньому”, — написав посол.

Деталі

Зі слів Мельника, він провів телефону розмову не лише з Геррманном, але і з Президентом Поліції Томасом Гампелем.

Під час переговорів дипломат закликав владу і правоохоронців серйозно розслідувати варварський напад на могилу Степана Бандери, щоб знайти і покарати всіх винних у цьому підлому злочині.

Контекст

На початку березня Мельник повідомив, що у Мюнхені невідомі вандали осквернили могилу лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф.



За інформацією посла, могилу облили невідомою речовиною.