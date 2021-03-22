Осквернення могили Бандери в Мюнхені: глава МВС Баварії обіцяє ґрунтовно розслідувати справу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Глава МВС Баварії Йоахим Геррманн у телефонній розмові з послом України в Німеччині Андрієм Мельником запевнив, що баварський уряд і поліція докладуть всіх зусиль для ґрунтовного розслідування кримінальної справи щодо осквернення могили Бандери, а також запобігання таким нападам у майбутньому. Про це Мельник написав у Twitter, передає УНН.
Цитата
“Глава МВС Баварії Йоахим Геррманн запевнив українців, що баварський уряд і поліція надзвичайно серйозно ставляться до зухвалої злочинної атаки і докладуть всіх зусиль для ґрунтовного розслідування кримінальної справи, а також запобігання таким цинічним нападам у майбутньому”, — написав посол.
Деталі
Зі слів Мельника, він провів телефону розмову не лише з Геррманном, але і з Президентом Поліції Томасом Гампелем.
Під час переговорів дипломат закликав владу і правоохоронців серйозно розслідувати варварський напад на могилу Степана Бандери, щоб знайти і покарати всіх винних у цьому підлому злочині.
Контекст
На початку березня Мельник повідомив, що у Мюнхені невідомі вандали осквернили могилу лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф.
За інформацією посла, могилу облили невідомою речовиною.