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Осквернение могилы Бандеры в Мюнхене: глава МВД Баварии обещает основательно расследовать дело

Осквернение могилы Бандеры в Мюнхене: глава МВД Баварии обещает основательно расследовать дело

Киев  •  УНН

 • 13853 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Глава МВД Баварии Йоахим Херрманн в телефонном разговоре с послом Украины в Германии Андреем Мельником заверил, что баварское правительство и полиция приложат все усилия для основательного расследования уголовного дела касательно осквернения могилы Бандеры, а также предотвращения таких нападений в будущем. Об этом Мельник написал в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Глава МВД Баварии Йоахим Херрманн заверил украинцев, что баварское правительство и полиция очень серьезно относятся к дерзкой преступной атаке и приложат все усилия для основательного расследования уголовного дела, а также предотвращения таких циничных нападений в будущем”, — написал посол.

Детали

По словам Мельника, он провел телефонный разговор не только с Геррманном, но и с Президентом Полиции Томасом Гампелем.

Во время переговоров дипломат призвал власти и правоохранителей серьезно расследовать варварское нападение на могилу Степана Бандеры, чтобы найти и наказать всех виновных в этом подлом преступлении.

Контекст

В начале марта Мельник сообщил, что в Мюнхене неизвестные вандалы осквернили могилу лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф.

По информации посла, могилу облили неизвестным веществом.

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