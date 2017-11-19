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Осінь в Європі: атмосферність Будапешту та передріздвяний Відень

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УЖГОРОД-КИЇВ. 19 листопада. УНН. У старій Європі не буває туристичного міжсезоння, відтак і прохолодний листопад стає ідеальним часом для подорожей до двох величних столиць Дунаю – Будапешту та Відня. У цьому переконалась і корепондент УНН.

Будапешт, який претендує на першість серед європейських столиць у кількості сонячних днів на рік, довів свою конкурентоспроможність теплим і сухим листопадом 2017 року. Світле не лише від сонця, але й від його віддзеркалення у Дунаї, від білосніжних фортець і монументальних споруд місто приваблює сотні тисяч туристів щороку.

Влада Будапешту робить усе можливе для перетворення його на туристичну столицю Західної Європи. З року в рік тут більшає туристичних маршрутів, які наразі охоплюють не лише столицю Угорщини, але й передмістя у радіусі 15-25 кілометрів. У Будапешті є кілька зареєстрованих в ЮНЕСКО місць з найкращими ракурсами для фото — своєрідні “місця сили” для фототуристів.

Традиційно поза сезонним інтересом залишаються у Будапешті адмінбудівлі, найвеличнішою з яких є парламент Угорщини — прекрасний з будь-якого боку й у будь-яку пору року. Він у центрі мільйонів світлин — з пароплавів на Дунаї, Рибацького Бастіону, річкових мостів.

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Осінній Будапешт без зелені дерев відкрив людському оку десятки монументів з правителями і полководцями з їх кіньми, які свідчать про войовничі історичні епохи. Тепер замість зелених крон дерев над містом височіють турули — міфічні птахи-символи Угорщини.

Усього у 240 кілометрах від угорської столиці головне міста Австрії — Відень. Як не дивно, але осінні мандри європейськими автобанами — це теж своєрідні відкриття. Йдеться, зокрема, про зростаючу кількість вітряних електростанцій вздовж дороги, сучасний вигляд прикордонної інфраструктури всередині ЄС зі зламаними вказівниками, розбитими ліхтарями і закинутими офісами прикордонників і митників — ознаки Європи без кордонів. А ще автобан перетинають десятки мостів для тварин. Аби, наприклад, олені не потрапили під колеса авто, для них побудували спеціальні мости, засаджені тими рослинами, які ростуть на узбіччі — все для того, щоб тварини не відчували різниці і не лякалися.

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Відень же на початку листопада вже набуває новорічно-різдвяних кольорів, ароматів, атрибутики і мелодій. Поруч із зелено-золотавими деревами з′являються різдвяні містечка, вкриті штучним снігом. Саме через такі масштабні підготовки ви не зможете підійти до однієї з найкрасивіших будівель міста — ратуші, або міської ради. Зате завжди зможете потрапити до десятків музеїв, колишніх покоїв монархів, нині діючих резиденції президента та парламенту, театрів (яких більше десятка) та безумовно Віденської опери.

Відень у листопаді не поспішає ховатися у кав′ярні і ресторани. Тераси функціонують й досі, а кількість їх відвідувачів не зменшується. Кожен просто зобов′язаний скуштувати торт “Естерхазі”, випити віденської кави “Меланж” та з′їсти віденських ковбасок. А так як найкращі краєвиди міста створюють архітектурні ансамблі, то й віденські трапези цікавіші на вулиці з ковдрою на плечах.

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Зараз спільним для обох столиць європейських держав є збільшення кількості українських туристів. Наші мандри збіглися у часі з подорожжю земляків з Харківщини, Прикарпаття, Львівщини, Закарпаття та Києва. В Австрії та Угорщині можна чути рідну мову, а на великих парковках ви обов′язково зустрінете знайомий формат автономерів.

Листопад у Європі — це час великих приготувань до Різдва та свята Миколая, які однаково гучно святкують за двома календарями. Грудень та січень традиційно буде часом масового паломництва туристів з метою шопінгу та глінтвейнових дегустацій. І це вже будуть трішки інші враження.

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