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Осень в Европе: атмосферность Будапешта и предрождественская Вена

Осень в Европе: атмосферность Будапешта и предрождественская Вена

Киев  •  УНН

 • 30285 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 19 ноября. УНН. В старой Европе не бывает туристического межсезонья, поэтому и прохладный ноябрь становится идеальным временем для поездок в две величественные столицы Дуная - Будапешт и Вену. В этом убедилась и корепондент УНН.

Будапешт, который претендует на первенство среди европейских столиц по количеству солнечных дней в году, доказал свою конкурентоспособность теплым и сухим ноябрем 2017 года. Светлый не только от солнца, но и от его отражения в Дунае, от белоснежных крепостей и монументальных сооружений город привлекает сотни тысяч туристов ежегодно.

Власти Будапешта делают все возможное для превращения его в туристическую столицу Западной Европы. Из года в год здесь больше туристических маршрутов, которые сейчас охватывают не только столицу Венгрии, но и пригород в радиусе 15-25 километров. В Будапеште есть несколько зарегистрированных в ЮНЕСКО мест с лучшими ракурсами для фото — своеобразные “места силы” для фототуристив.

Традиционно вне сезонного интереса остаются в Будапеште админздания, величайшим из которых является парламент Венгрии — прекрасный с любой стороны и в любое время года. Он в центре миллионов фотографий — с пароходов на Дунае, Рыбацкого Бастиона, речных мостов.

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Осенний Будапешт без зелени деревьев открыл человеческому глазу десятки монументов с правителями и полководцами с их лошадьми, которые свидетельствуют о воинственных исторических эпохах. Теперь вместо зеленых крон деревьев над городом возвышаются турулы — мифические птицы-символы Венгрии.

Всего в 240 километрах от венгерской столицы главный гороа Австрии — Вена. Как ни странно, но осенние путешествие европейскими автобанами — это тоже своеобразные открытия. Речь идет о растущем количестве ветряных электростанций вдоль дороги, современный вид пограничной инфраструктуры внутри ЕС со сломанными указателям, разбитыми фонарями и заброшенными офисами пограничников и таможенников — признаки Европы без границ. А еще автобан пересекают десятки мостов для животных. Чтобы, например, олени не попали под колеса авто, для них построили специальные мосты, засаженные теми растениями, которые растут на обочине — все для того, чтобы животные не чувствовали разницы и не боялись.

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Вена же в начале ноября уже приобретает новогодне-рождественские цвета, ароматы, атрибутику и мелодии. Рядом с зелено-золотистыми деревьями появляются рождественские города, покрытые искусственным снегом. Именно из-за такой масштабной подготовки вы не сможете подойти к одному из самых красивых зданий города — ратуши, или городского совета. Зато всегда сможете попасть в десяток музеев, бывшие покои монархов, ныне действующие резиденции президента и парламента, театры (которых больше десятка) и безусловно Венская опера.

Вена в ноябре не спешит прятаться в кафе и рестораны. Террасы функционируют до сих пор, а количество их посетителей не уменьшается. Каждый просто обязан попробовать торт “Эстерхази”, выпить венского кофе “Меланж” и съесть венских колбасок. А так как лучшие виды города создают архитектурные ансамбли, то и венские трапезы интересны на улице с одеялом на плечах.

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Сейчас общим для обеих столиц европейских государств является увеличение количества украинских туристов. Наши путешествия совпали по времени с путешествием земляков из Харьковской области, Прикарпатье, Львовской области, Закарпатья и Киева. В Австрии и Венгрии можно слышать родной язык, а на больших парковках вы обязательно встретите знакомый формат автономеров.

Ноябрь в Европе — это время больших приготовлений к Рождеству и празднику Николая, которые одинаково громко празднуют по двум календарям. Декабрь и январь традиционно будет временем массового паломничества туристов с целью шопинга и глинтвейнових дегустаций. И это уже будут немного другие впечатления.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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