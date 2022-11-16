Оргкомітет затвердив план заходів до 90-х роковин Голодомору

Цитата

“На цей і наступний рік припадають 90-ті роковини однієї з найжахливіших подій для нашого народу — Голодомору 1932-1933 рр. На сьогоднішньому засіданні Оргкомітету за співголовування очільника Верховної Ради Руслана Стефанчука та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака затвердили План заходів на 2022-2023 рр”, – написав прем’єр-міністр.

Деталі

Шмигаль наголосив, що ключовим завданням залишається визнання іноземними державами та міжнародними організаціями Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу.

Доповнення

Верховна Рада України просить парламенти світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом.