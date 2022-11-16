Оргкомітет затвердив план заходів до 90-х роковин Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Оргкомітет з підготовки та проведення заходів у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні затвердив план заходів на 2022-2023 роки. Про це у Телеграм повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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“На цей і наступний рік припадають 90-ті роковини однієї з найжахливіших подій для нашого народу — Голодомору 1932-1933 рр. На сьогоднішньому засіданні Оргкомітету за співголовування очільника Верховної Ради Руслана Стефанчука та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака затвердили План заходів на 2022-2023 рр”, – написав прем’єр-міністр.
Деталі
Шмигаль наголосив, що ключовим завданням залишається визнання іноземними державами та міжнародними організаціями Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу.
Доповнення
Верховна Рада України просить парламенти світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом.