Організатори Каннського фестивалю заборонили селфі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Організатори Каннського кінофестивалю заборонили селфі на червоній доріжці. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Variety.
Крім того, скасовані ранкові прес-покази фільмів перед їх вечірніми прем’єрами. Таким чином, критики і журналісти побачать стрічки в той же час, що і гості.
Прес-покази для фільмів, світова прем’єра яких запланована на 22:00, будуть проходити вранці наступного дня. На денних показах як і раніше будуть присутні і професіонали, і преса та інші гості.
Офіційна програма фестивалю буде оголошено 12 квітня.
Як повідомляв УНН, Кейт Бланшетт очолить журі 71-го Каннського фестивалю.