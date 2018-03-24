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Організатори Каннського фестивалю заборонили селфі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Організатори Каннського кінофестивалю заборонили селфі на червоній доріжці. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Variety.

Крім того, скасовані ранкові прес-покази фільмів перед їх вечірніми прем’єрами. Таким чином, критики і журналісти побачать стрічки в той же час, що і гості.

Прес-покази для фільмів, світова прем’єра яких запланована на 22:00, будуть проходити вранці наступного дня. На денних показах як і раніше будуть присутні і професіонали, і преса та інші гості.

Офіційна програма фестивалю буде оголошено 12 квітня.

Як повідомляв УНН, Кейт Бланшетт очолить журі 71-го Каннського фестивалю.

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