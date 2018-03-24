Организаторы Каннского фестиваля запретили селфи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи на красной дорожке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Variety.
Кроме того, отменены утренние пресс-показы фильмов перед их вечерними премьерами. Таким образом, критики и журналисты увидят ленты в то же время, что и гости.
Пресс-показы для фильмов, мировая премьера которых запланирована на 22:00, будут проходить утром следующего дня. На дневных показах прежнему будут присутствовать и профессионалы, и пресса, а также другие гости.
Официальная программа фестиваля будет объявлена 12 апреля.
Как сообщал УНН, Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля.