Організатора виробництва сурогатного алкоголю судитимуть на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Рівненщині судитимуть чоловіка, який незаконне виробництво алкогольної продукції на суму 1,8 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.
Досудовим розслідування встановлено, що підпільну діяльність з виробництва фальсифікованої горілчаної продукції, яка у подальшому реалізовувалася через мережу роздрібної торгівлі, організував 38-річний житель Львівщини.
Прокуратура Рівненської області скерувала до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 199 та ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут підроблених марок акцизного податку та незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів) ККУ.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.