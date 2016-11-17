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15 марта, 19:03 • 110224 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152605 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128994 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122154 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107933 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103077 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99179 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Организатора производства суррогатного алкоголя будут судить в Ровенской области

Организатора производства суррогатного алкоголя будут судить в Ровенской области

Киев • УНН

 • 5146 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Ровенской области будут судить мужчину, который организовал незаконное производство алкогольной продукции на сумму 1,8 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Досудебным расследования установлено, что подпольную деятельность по производству фальсифицированной водочной продукции, которая в дальнейшем реализовывалась через сеть розничной торговли, организовал 38-летний житель Львовской области.

Прокуратура Ровенской области направила в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт поддельных марок акцизного налога и незаконное изготовление алкогольных напитков путем открытия подпольных цехов с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров) УК.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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