Организатора производства суррогатного алкоголя будут судить в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Ровенской области будут судить мужчину, который организовал незаконное производство алкогольной продукции на сумму 1,8 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Досудебным расследования установлено, что подпольную деятельность по производству фальсифицированной водочной продукции, которая в дальнейшем реализовывалась через сеть розничной торговли, организовал 38-летний житель Львовской области.
Прокуратура Ровенской области направила в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт поддельных марок акцизного налога и незаконное изготовление алкогольных напитков путем открытия подпольных цехов с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров) УК.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.