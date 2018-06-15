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Організатор відкриття ЧС-2018 спробував виправдати непристойний жест Роббі Вільямса

Організатор відкриття ЧС-2018 спробував виправдати непристойний жест Роббі Вільямса

Київ • УНН

 • 12397 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Один з організаторів церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу в Росії, хореограф Ілля Авербух спробував пояснити непристойний жест, зроблений британським виконавцем Роббі Вільямсом під час виступу, заявивши, що, на його думку, середній палець, який співак показав у камеру, не мав образити росіян, передає УНН з посиланням на Reuters.

Вільямс взяв участь у 15-хвилинному шоу на московському стадіоні "Лужники" у четвер перед першим матчем між Росією та Саудівською Аравією.

У той момент, коли камера приблизилась до нього, 44-річний британець показав середній палець - жест, який багато хто вважає непристойним у західній культурі.

"Ніхто не знає, що заклав Роббі (в цей жест), але можу сказати, що під час репетицій він був дуже професійний і привітний. Я б розцінив це як відповідь всім скептикам, які критикують його на батьківщині, впевнений, що це ніякого відношення не має до нас або в бік Росії. Думаю, що він міг цим показати свою силу, адже Роббі - велика зірка і має право робити, що вважає за потрібне. Я, як хореограф, такого жесту йому не ставив, звичайно", - сказав Авербух.

ФІФА та команда зі зв'язків із громадськістю співака ще не відповіли на запити про коментар.

Американський мовник FOX Sports приніс вибачення глядачам за демонстрацію жесту.

"Урочиста церемонія відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 року була надзвичайно важливою подією, яку випускала третя сторона і транслював FOX. Коли це транслювалося в прямому ефірі, ми не знали, що станеться під час виступу Роббі Вільямса, і ми просимо вибачення", - сказано в повідомленні FOX Sports.

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