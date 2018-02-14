Органи влади АР Крим виступали за втручання РФ у ситуацію на півострові - Пономарьов
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Офіційні органи влади Автономної Республіки Крим виступали за втручання РФ у ситуацію на півострові, зокрема екс-голова Верховної Ради Володимир Константинов. Про це заявив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов в якості свідка в Оболонському районному суді Києва, який розглядає справу про держзраду Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
“З боку Криму (хто виступав за анексію — ред.) були офіційні органи влади АРК. Це Володимир Константинов, який регулярно приїжджав в РФ, і під час 2014 року, до того як почалися ці події. Пізніше, навесні 2014 року, мені говорили, що Константинов безпосередньо пропонував Російській Федерації просто втрутитися ситуацію в Криму, хоча слово „анексія“ не звучало до кінця лютого. Це слово звучало від рухів, які у нас (в РФ — ред.) вважалися маргінальними. Як основна фігура, яка могла бути російським прихильником, називався Леонід Грач, колишній керівник Компартії в Криму. Один з політтехнологів повідомив мені, що Грач не взяв на себе відповідальність за безпосередню анексію”, - розповів І.Пономарьов.
Він додав, що з боку російських політиків під час зустрічей в РФ Сергій Глазьєв, Костянтин Малофєєв і Костянтин Затулін говорили про захоплення Криму.
Як повідомляв УНН, за словами І.Пономарьова, президент Росії Володимир Путін порушив питання анексії Криму після авіаінциденту з його вертольотом.