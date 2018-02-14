Органы власти АР Крым выступали за вмешательство РФ в ситуацию на полуострове - Пономарев

“Со стороны Крыма (выступавшие за аннексию — ред.) были официальные органы власти АРК. Это Владимир Константинов, который регулярно приезжал в РФ, и во время 2014 года, до того как начались эти события. Позже, весной 2014 года, мне говорили, что Константинов напрямую предлагал Российской Федерации просто вмешаться ситуацию в Крыму, хотя слово „аннексия“ не звучало до конца февраля. Это слово звучало от движений, которые у нас (в РФ — ред.) считались маргинальными. В качестве основной фигуры, которая могла быть российским сторонником, назывался Леонид Грач, бывший руководитель Компартии в Крыму. Один из политтехнологов сообщил мне, что Грач не взял на себя ответственность за непосредственную аннексию”, — рассказал И.Пономарев.

Он добавил, что со стороны российских политиков во время встреч в РФ Сергей Глазьев, Константин Малофеев и Константин Затулин говорили о захвате Крыма.

Как сообщал УНН, по словам И.Пономарева, президент России Владимир Путин поднял вопрос аннексии Крыма после авиаинцидента с его вертолетом.