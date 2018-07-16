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Опублікований тизер нового сезону серіалу "Доктор Хто"

Опублікований тизер нового сезону серіалу "Доктор Хто"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Опублікований новий тизер 11-го сезону серіалу “Доктор Хто”. Відео розміщено на YouTube телеканалу ВВС Америка, передає УНН.

“Новий Доктор Хто, нові друзі, нові пригоди. Новий „Доктор Хто“ вийде восени 2018 року на ВВС Америка”, — йдеться у повідомленні.

Вперше з 1963 року роль головного героя у серіалі виконає жінка, актриса Джоді Віттакер. Новими помічниками і друзями 13-го Доктора стануть Грем (Бредлі Уолш), Райан (Тосін Коул) і Ямін (Мендип Джилл).

Нагадаємо, зйомки фінального сезону американського серіалу “Картковий будинок” завершені. Головною героїнею шостого сезону стане Клер Андервуд (Робін Райт).

Як повідомляв УНН, раніше з’явився перший трейлер фільму “Дике поле”, знятого за мотивами роману Сергія Жадана “Ворошиловград”. Режисером є Ярослав Лодигін, продюсером — Володимир Яценко, співпродюсером — Міклош Гімеш, оператор-постановник — Сергій Михальчук, автори сценарію — Наталя Ворожбит, Сергій Жадан та Ярослав Лодигін.

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