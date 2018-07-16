Опубликован тизер нового сезона сериала "Доктор Кто"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Опубликован новый тизер 11-го сезона сериала “Доктор Кто”. Видео размещено на YouTube телеканала ВВС Америка, передает УНН.
“Новый Доктор Кто, новые друзья, новые приключения. Новый „Доктор Кто“ выйдет осенью 2018 года на ВВС Америка”, — говорится в сообщении.
Впервые с 1963 года роль главного героя в сериале исполнит женщина, актриса Джоди Уиттакер. Новыми помощниками и друзьями 13-го Доктора станут Грэм (Брэдли Уолш), Райан (Тосин Коул) Иамин (Мендип Джилл).
Напомним, съемки финального сезона американского сериала “Карточный домик” завершены. Главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд (Робин Райт).
Как сообщал УНН, ранее появился первый трейлер фильма “Дикое поле”, снятого по мотивам романа Сергея Жадана “Ворошиловград”. Режиссером является Ярослав Лодыгин, продюсером — Владимир Яценко, сопродюсером — Миклош Гимеш, оператор-постановщик — Сергей Михальчук, авторы сценария — Наталья Ворожбит, Сергей Жадан и Ярослав Лодыгин.