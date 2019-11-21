Портнов перевірив "слугу"-гвалтівника раніше за ГПУ: оприлюднено вирок Іванісову
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Ексзаступник голови Адміністрації Президента Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі оприлюднив копію вироку суду 1996 року про визнання винним Романа Іванісова, який нині є народним депутатом від "Слуги народу", за згвалтування неповнолітньої, передає УНН.
"...вирок суду про визнання винним депутата Романа Іванісова, який вже четвертий день приховує Генеральний прокурор.
Фігурант був визнаний винним в скоєнні злочинів, передбачених:
- ст.ст.17, 117 ч.3 КК України (1960 року), - замах на зґвалтування, вчинене групою осіб;
- ст. 118 ч.2 КК України (1960 року), - задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб).
Засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі (обласний суд знизив покарання до 2 років 6 місяців)", - написав Портнов.
Раніше Портнов у своєму Telegram-каналі оприлюднив копію указу другого Президента України Леоніда Кучми про помилування Романа Іванісова.
Як повідомляв УНН, з посиланням на правоохоронні органи, нардеп Іванісов 1996 року був засуджений за зґвалтування неповнолітньої і відбув покарання у вигляді 2 роки 6 місяців у колонії загального режиму. Сам народний депутат Іванісов ці факти заперечує та навіть розмістив на своїй сторінці у Facebook фото-копію довідки про відсутність судимості.
Коментуючи УНН інформацію про наявність в біографії Іванісова такого факту, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, якщо з’ясується, що нардеп від “Слуги народу” Роман Іванісов дійсно був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, то це питання буде винесене на розгляд фракції.
Пізніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що перевірка підтвердила той факт, що народний депутат з фракції “Слуга народу” Роман Іванісов відбув тюремний строк за згвалтування неповнолітньої.