Оприлюднено список донецьких сепаратистів, які брали участь у “виборах голови днр”

Деталі

Серед сепаратистів з оприлюдненого списку не лише жителі, які просто симпатизують “руському міру”, а ті, хто брав безпосередню участь у війні на Донбасі.

Цитата

"Ще на початку 2022 року, відчуваючи свою безкарність та неодмінну перемогу над "київською хунтою", як це було у 2014-2015 роках, сепаратисти та прихильники москви активно викладали у мережу фотографії та відео, які підтверджують їх участь у “переможній ході на бандерівців”. По той бік барикад у російського народу це викликало гордість за “героїчних співвітчизників”. От тільки мало хто розраховував на таку принизливу для Росії війну, і після низки “жестів доброї волі” акаунти соціальних мереж військових “второй арміі міра” та бойовиків “союзной арміі” потроху почали підчищатися", – йдеться в статті.

Нагадаємо

Правоохоронні органи затримали на Херсонщині колаборантів, які погрожували розстрілом за відмову “голосувати” на псевдореферендумі. Зрадники особисто закликали людей прийти на “дільниці” і “проголосувати” на користь країни-агресора. У разі забезпечення “явки”, ворог обіцяв своїм поплічникам “винагороду” у розмірі 50 тис. російських рублів кожному.