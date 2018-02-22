Оприлюднено перелік органів контролю, на які не поширюється мораторій на перевірки - постанова КМУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Уряд затвердив перелік органів державного нагляду, на які не поширюється дія Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного (контролю) у сфері господарської діяльності”. Відповідний перелік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року №1104 та оприлюднений на сайті Урядового порталу, передає УНН.
До переліку включено органи, на сфери діяльності яких не поширювалася дія мораторію на проведення планових заходів державного нагляду у 2018 році.
Зокрема, зазначається, що під дію мораторію не підпадає діяльність Держпродспоживслужби та її територіальних органів у частині заходів із здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, дотриманням законодавства про захист прав споживачів, державного нагляду у сферах карантину та захисту рослин.
Також виводяться з-під дії мораторію ДФС, Мінприроди, Антимонопольний комітет, Держспецзв’язку, Держлікслужби, Держгеонадра, Держгеокадастр, НКРЕКП, НКЦПФР, Державіаслужба, Держаудитслужба, Держекоінспекція, частково — ДСНС та ін.
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“Такий підхід до формування переліку органів державного нагляду (контролю) застосовано з метою забезпечення розвитку підприємництва, а також забезпечення контролю за найбільш вразливими та ризикованими сферами суспільних відносин та виконання міжнародно-правових зобов’язань України”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що мораторій на перевірки бізнесу діє в Україні з 2014 року. Він був введений з метою припинити тиск на підприємців з боку контролюючих органів.
За роки дії мораторію відбулося значне погіршення ситуації на споживчому ринку країни: впала якість продуктів харчування, зросла кількість фальсифікату на полицях супермаркетів, почастішали випадки масових отруєнь, як серед дорослих, так і дітей.