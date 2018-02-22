Обнародован перечень контролирующих органов, на которые не распространяется мораторий на проверки - постановление КМУ

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Правительство утвердило перечень органов государственного надзора, на которые не распространяется действие Закона Украины "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Соответствующий перечень утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 18 декабря 2017 года №1104 и обнародован на сайте Правительственного портала, передает УНН.

В перечень включены органы, на сферы деятельности которых не распространялось действие моратория на проведение плановых мероприятий государственного надзора в 2018 году.

В частности отмечается, что под действие моратория не подпадает деятельность Госпродпотребслужбы и ее территориальных органов в части мероприятий по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля, государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства, безопасностью и отдельными показателями качества пищевых продуктов, соблюдением законодательства о защите прав потребителей, государственного надзора в сферах карантина и защиты растений.

Также выводятся из-под действия моратория ГФС, Минприроды, Антимонопольный комитет, Госспецсвязи, Гослекслужбы, Госгеонедра, Госгеокадастр, НКРЭКУ, НКЦБФР, Госавиаслужба, Госаудитслужба, Госэкоинспекция, частично — ГСЧС и др.

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“Такой подход к формированию перечня органов государственного надзора (контроля) применен с целью обеспечения развития предпринимательства, а также обеспечение контроля за наиболее уязвимыми и рискованными сферами общественных отношений и выполнения международно-правовых обязательств Украины”, — говорится в сообщении.

Отметим, что мораторий на проверки бизнеса действует в Украине с 2014 года. Он был введен с целью прекращения давления на предпринимателей со стороны контролирующих органов.

За годы действия моратория произошло значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке страны: упало качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на полках супермаркетов, участились случаи массовых отравлений как среди взрослых, так и детей.

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