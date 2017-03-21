Оприлюднені результати парламентських виборів у Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У вівторок Виборча рада Нідерландів оприлюднила остаточні результати парламентських виборів, до нижньої палати парламенту, яка складається з 150 місць, пройшли 13 партій з 28, що брали участь у виборах. Про це йдеться на сайті Виборчої ради, передає УНН.
Зазначається, що це найвище число партій з 1972 року, коли до парламенту потрапили 14 партій.
Повідомляється, що явка на виборах склала 81,9% і стала найвищою від 1986 року, коли у голосуванні на виборах до нижньої палати нідерландського парламенту взяли участь 85,82% виборців.
Найбільше мандатів отримала партія нинішнього прем'єра Марка Рютте - "Народна партія за свободу і демократію" (VVD) – 33 місця. На другому місці правопопулісти – "Партія за свободу" Герта Вілдерса здобула 20 місць. Третє місце розділили християнсько-демократична партія CDA і партія D66, які отримали по 19 місць.
Зелені ліві GROENLINKS будуть представлені 14 депутатами, соціалісти – також 14-ма, Трудова партія отримала 9 місць.
Дві партії отримали по 5 місць, ще дві – по три, одна партія буде представлена чотирма депутатами.
Ультраправі радикали з партії "Форум за демократію" (FvD), відомі своєю ініціативою про референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, отримали 2 місця.
Як повідомляв УНН, етнічні турки отримали місця в парламенті Нідерландів.