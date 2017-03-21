Обнародовали результаты парламентских выборов в Нидерландах

Отмечается, что это самое большое количество партий с 1972 года, когда в парламент попали 14 партий.

Сообщается, что явка на выборах составила 81,9% и стала самой высокой с 1986 года, когда в голосовании на выборах в нижнюю палату нидерландского парламента приняли участие 85,82% избирателей.

Больше всего мандатов получила партия нынешнего премьера Марка Рютте - "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) - 33 места. На втором месте правопопулисты - "Партия за свободу" Герта Вилдерса получила 20 мест. Третье место разделили христианско-демократическая партия CDA и партия D66, которые получили по 19 мест.

Зеленые левые GROENLINKS будут представлены 14 депутатами, социалисты - также 14-ю, Трудовая партия получила 9 мест.

Две партии получили по 5 мест, еще две - по три, одна партия будет представлена ​​четырьмя депутатами.

Ультраправые радикалы из партии "Форум за демократию" (FvD), известные своей инициативой о референдуме по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, получили 2 места.

Как сообщал УНН, этнические турки получили места в парламенте Нидерландов.