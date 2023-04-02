Опозиція з незначним відривом випереджає правлячу партію Фінляндії Санни Марін на дострокових виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Опозиційна права Національна коаліційна партія Фінляндії (НКП) з невеликим відривом лідирує на недільних парламентських виборах, отримавши підтримку 20,8% голосів виборців. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters.
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Соціал-демократична партія прем'єр-міністра Санни Марін посіла друге місце з підтримкою 20,7%, за нею слідує націоналістична Партія фінів з 18,6% і 40,1% підрахованих голосів, свідчать дані міністерства юстиції.
37-річна Марін вважається шанувальниками у всьому світі взірцем для наслідування нового покоління прогресивних лідерів, але вдома вона зіткнулася з критикою за свої вечірки та державні витрати свого уряду.
Якщо лідерство НКП залишиться в силі, її голова Петтері Орпо отримає перший шанс сформувати коаліцію для отримання більшості в парламенті, і ера Марін на посаді прем'єр-міністра, ймовірно, добігатиме кінця.
НКП лідирувала в опитуваннях майже два роки, хоча останніми місяцями її лідерство змінилося. Вона пообіцяла скоротити витрати й зупинити зростання державного боргу, яке досягло трохи більше 70% ВВП з того часу, як Марін вступила на посаду у 2019 році.
Орпо звинуватив Марін у підриві економічної стійкості Фінляндії в той час, коли енергетична криза в Європі, спричинена війною, сильно вдарила по країні, а вартість життя зросла.