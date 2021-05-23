Опозиція Вірменії виступила за розміщення російських військ в області біля кордону з Азербайджаном

Деталі

“Ми повинні продовжувати поглиблення (співпраці) в сфері безпеки з Росією, а також зробити все для створення російського військового контингенту у Сюніку для протистояння азербайджансько-турецькій агресії”, — заявив він.

“Світла Вірменія” Едмона Марукяна має третю за чисельністю фракцію в парламенті — 18 депутатів. Партія вирішила взяти участь в дострокових парламентських виборах 20 червня окремо, без створення блоку з іншими політичними силами.

Контекст

12 травня Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюнікської області. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня в.о. прем’єра Нікол Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Детальніше про ситуацію ви можете прочитати тут.