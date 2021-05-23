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Оппозиция Армении выступила за размещение российских войск в области у границы с Азербайджаном

Киев • УНН

 • 19501 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Армения должна углубить военное сотрудничество с Россией и предложить Москве разместить военный контингент в приграничной с Азербайджаном Сюникской области. Об этом в воскресенье в ходе съезда оппозиционной партии “Просвещенная Армения” заявил депутат парламента Геворг Горгисян, представляя программу партии, передает УНН.

Оппозиция Армении выступила за размещение российских войск в области у границы с Азербайджаном

Детали

“Мы должны продолжать углубление (сотрудничества) в сфере безопасности с Россией, а также сделать все для создания российского военного контингента в Сюнике для противостояния азербайджанско-турецкой агрессии”, — заявил он.

“Просвещенная Армения” Эдмона Марукяна имеет третью по численности фракцию в парламенте — 18 депутатов. Партия решила принять участие в досрочных парламентских выборах 20 июня отдельно, без создания блока с другими политическими силами.

Контекст

12 мая Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и.о. премьера Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

Детальнее о ситуации вы можете прочитать здесь.

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