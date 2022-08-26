Опозиція оголосила вотум недовіри прем'єр-міністру Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Прем'єр-міністра Чехії Петра Фіалу чекає вотум недовіри парламенту, заявив у четвер лідер найбільшої опозиційної партії країни. Про це УНН пише з посиланням на dpa.
Деталі
Вотум недовіри Фіалі було подано до палати депутатів у зв'язку з тим, що опозиційна партія ANO, колишнього прем'єра Андрія Бабіша, вважає, що уряд нездатен адекватно допомогти широкому загалу перед наростаючою кризою вартості життя.
Крім того, ANO повідомляє, що кабінет Фіали ігнорує звинувачення у корупції проти партії міністра внутрішніх справ Віта Ракушана з використанням коштів празької компанії громадського транспорту.
Дата голосування ще не призначена, і цей крок має мало шансів на успіх, враховуючи, що Громадянська демократична партія Фіали має більшість у парламенті. Для успішного прийняття вотуму недовіри потрібна більшість у палаті.
Доповнення
Наразі Прага головує у Раді ЄС.
В історії Чеської Республіки був лише один успішний вотум недовіри, який мав місце під час першого головування Чехії в ЄС у 2009 році і спричинив падіння консервативного уряду Мірека Тополанека.