Опозиція оголосила вотум недовіри прем'єр-міністру Чехії

Деталі

Вотум недовіри Фіалі було подано до палати депутатів у зв'язку з тим, що опозиційна партія ANO, колишнього прем'єра Андрія Бабіша, вважає, що уряд нездатен адекватно допомогти широкому загалу перед наростаючою кризою вартості життя.

Крім того, ANO повідомляє, що кабінет Фіали ігнорує звинувачення у корупції проти партії міністра внутрішніх справ Віта Ракушана з використанням коштів празької компанії громадського транспорту.

Дата голосування ще не призначена, і цей крок має мало шансів на успіх, враховуючи, що Громадянська демократична партія Фіали має більшість у парламенті. Для успішного прийняття вотуму недовіри потрібна більшість у палаті.

Доповнення

Наразі Прага головує у Раді ЄС.

В історії Чеської Республіки був лише один успішний вотум недовіри, який мав місце під час першого головування Чехії в ЄС у 2009 році і спричинив падіння консервативного уряду Мірека Тополанека.