Оппозиция объявила вотум недоверия премьер-министру Чехии

Детали

Вотум недоверия Фиале был подан в палату депутатов в связи с тем, что оппозиционная партия ANO, бывшего премьера Андрея Бабиша, считает, что правительство не способно адекватно помочь широким массам перед нарастающим кризисом стоимости жизни.

Кроме того, ANO сообщает, что кабинет Фиалы игнорирует обвинения в коррупции против партии министра внутренних дел Вита Ракушана с использованием средств пражской компании общественного транспорта.

Дата голосования еще не назначена, но этот шаг имеет мало шансов на успех, учитывая, что у Гражданской демократической партии Фиалы большинство в парламенте. Для успешного принятия вотума недоверия нужно большинство в палате.

Дополнение

В настоящее время Прага председательствует в Совете ЕС.

В истории Чешской Республики был лишь один успешный вотум недоверия, который имел место во время первого председательства Чехии в ЕС в 2009 году и который повлек за собой падение консервативного правительства Мирека Тополанека.