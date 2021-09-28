ОПОРА: штаб Терехова зловживає адмінресурсом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Штаб Терехова використовує сайт міськради для розміщення інформації з ознаками політичної реклами, що може мати ознаки використання адміністративного ресурсу. Про це заявили представники громадянської мережі ОПОРА, передає УНН.
Так, міськрада опублікувала новину під назвою: "Блок Кернеса" одноголосно підтримав кандидатуру Ігоря Терехова на виборах мера". У цій новині містяться матеріали з ознаками політичної реклами, пишуть в ОПОРІ.
"Наприклад, “Ігор Терехов заявив, що команда "Блоку Кернеса - Успішний Харків!" найближчим часом представить Стратегію розвитку Харкова”, - уточнили в ОПОРІ.
Спостерігачі також помітили, що у новині Терехова називають кандидатом на посаду міського голови. Хоча на той час Терехов офіційно не був зареєстрованим міською ТВК як кандидат на посаду міського голови.
"Також у новині Терехова називають “фаворитом серед харківських виборців на виборах мера”, - йдеться у повідомленні.
Розміщення на сайті міської ради інформації лише про одного кандидата є порушенням принципів рівного доступу учасників виборчого процесу до засобів масової інформації. Окрім того, це має ознаки використання адміністративного ресурсу, переконані в ОПОРІ.
"Фактично сайт міської ради використали у політичній боротьбі. Варто відзначити, що інформації щодо інших кандидатів чи потенційних кандидатів на сайті міської ради немає. Також немає й заяв від інших партій, які мають фракції у Харківській міській раді", - коментує координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Харківській області Микола Зінченко.
Посилаючись на чинне законодавство, в ОПОРІ нагадали, що сайти органів місцевого самоврядування зобов'язані інформувати про діяльність кандидатів-посадовців виключно в ключі виконання такими кандидатами своїх посадових обов’язків.
Тож, сайту органу місцевого самоврядування слід утриматися від будь-яких повідомлень, спрямованих на спонукання голосувати за будь-якого кандидата, адже участь органів місцевого самоврядування у передвиборній агітації є забороненою (ч. 1 ст. 57 Кодексу), коментує радниця з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Тетяна Юзвяк.
Доповнення
17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Востаннє його бачили на публіці в серпні. Невдовзі після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера. За однією з версій, підпис підроблений і зроблений вже після смерті Геннадія Кернеса. Нового мера Харкова жителі міста будуть обирати в жовтні. Політологи прогнозують переможця виборів у другому турі, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.
Причому за прогнозами деяких політологів, у Добкіна шансів на перемогу більше.