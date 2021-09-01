ОПОРА прокоментувала піар в.о. мера Харкова Терехова на школярах

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Громадянська мережа ОПОРА заявила про ймовірне використання секретарем Харківської міської ради Ігорем Тереховим адміністративного ресурсу, передає УНН із посиланням на Суспільне

Деталі

Так, сьогодні, 1 вересня, учні харківських шкіл отримали подарунки – календарі з гравіюванням імені секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова. Подарунки також містили напис "Успішний Харків", співзвучним з назвою партії "Блок Кернеса — Успішний Харків", представником якої є Терехов.

Мова, серед іншого, про місцеву школу № 131. Крім гравійованих подарунків учні школи невдовзі отримають квитки у реконструйований харківський зоопарк.

Подарунки Терехова харківським школярам прокоментували у ОПОРІ. Там не поспішають констатувати порушення закону з боку Терехова, оскільки виборчий процес ще не стартував. Однак заявляють про ймовірне використання секретарем міської ради адмінресурсу.

"Поки не почався виборчий процес, це може тільки порушити принцип рівності. Ми можемо казати про потенційне використання адміністративного ресурсу, тому що лише від пана Терехова подібні подарунки роздаються. А от назва "Успішний Харків" може порушувати Закон "Про освіту", бо в школах заборонено розповсюджувати політичну рекламу", - коментує координатор громадської організації "Громадянська мережа "Опора" на Харківщині Микола Зінченко.

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