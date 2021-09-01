ОПОРА прокомментировала пиар и.о. мэра Харькова Терехова на школьниках
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Гражданская сеть ОПОРА заявила о возможном использовании секретарем Харьковского городского совета Игорем Тереховым административного ресурса, передает УНН со ссылкой на Суспильне.
Детали
Так, сегодня, 1 сентября, ученики харьковских школ получили подарки - календари с гравировкой имени секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова. Подарки также содержали надпись "Успешный Харьков", созвучную с названием партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", представителем которой является Терехов.
Речь, среди прочего, о местной школе № 131. Кроме гравированных подарков ученики школы вскоре получат билеты в реконструированный харьковский зоопарк.
Подарки Терехова харьковским школьникам прокомментировали в ОПОРЕ. Там не спешат констатировать нарушения закона со стороны Терехова, поскольку избирательный процесс еще не стартовал. Однако заявляют о возможном использовании секретарем городского совета админресурса.
"Пока не начался избирательный процесс, это может только нарушить принцип равенства. Мы можем говорить о потенциальном использовании административного ресурса, потому что только от господина Терехова подобные подарки раздаются. А вот название "Успешный Харьков" может нарушать Закон "Об образовании", потому что в школах запрещено распространять политическую рекламу", - комментирует координатор общественной организации "Гражданская сеть "Опора" в Харьковской области Николай Зинченко.