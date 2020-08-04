ОПОРА оприлюднила свій досвід співпраці з Нацполіцією у виборчому процесі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Роль і поведінка правоохоронної системи часто є індикаторами демократичності виборів, а її дії або бездіяльність можуть мати не менш серйозний вплив на кінцевий результат кампанії, ніж інтенсивність агітації. Про це йдеться в аналітичному матеріалі "Співпраця з поліцією: на шляху до законності виборів", опублікованій на сайті Громадянської мережі ОПОРА, передає УНН.
"Діалог громадськості з поліцією необхідно починати вибудовувати ще задовго до виборів, щоб правоохоронці чітко розуміли свою роль і очікування від них. З 2014 року ОПОРА працює в питанні поліпшення виборчого законодавства і взаємодіє з правоохоронною системою, проводить тренінги та навчає алгоритмів дій щодо порушень на виборах", - йдеться в публікації.
Перед двома виборчими кампаніями у 2019 році ОПОРА підготувала тренерів і розробила навчальні матеріали для патрульної поліції, яка повинна була виїжджати на виклики, і для слідчих, які повинні були збирати доказову базу.
"Наші тренери під час парламентських і президентських виборів об'їздили всі області України, навчаючи поліцейських. Ці тренінги стали ефективною платформою для роз'яснення виборчих процесів, обговорення конкретних прикладів порушень на виборах, з якими зіткнулися правоохоронці в попередні роки, і відпрацювання дій поліції під час фіксування правопорушень. Всього ми навчили близько 3000 співробітників поліції превенції і слідчих", - підкреслюють в організації.
ОПОРА також організувала Школу виборчих комісарів на базі Львівського державного університету внутрішніх справ. У цьому вузі для студентів 3-го курсу юридичного факультету та правоохоронців, які проходять підвищення кваліфікації, організований навчальний курс "Виборчі порушення в діяльності Національної поліції України".
Організація також оприлюднила свої рекомендації для налагодження зв'язку з правоохоронними органами в ході виборчого процесу.