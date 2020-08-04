ОПОРА оприлюднила свій досвід співпраці з Нацполіцією у виборчому процесі

ukru
18:42 • 32797 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 68531 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 81015 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110405 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117170 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115881 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150701 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124898 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124627 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123829 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 81042 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101513 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 29610 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 75307 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 30486 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 75307 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101513 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 81046 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150701 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116736 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50473 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57893 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107560 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125853 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125273 перегляди
Актуальне
ОПОРА оприлюднила свій досвід співпраці з Нацполіцією у виборчому процесі

ОПОРА оприлюднила свій досвід співпраці з Нацполіцією у виборчому процесі

Київ • УНН

 • 7987 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Роль і поведінка правоохоронної системи часто є індикаторами демократичності виборів, а її дії або бездіяльність можуть мати не менш серйозний вплив на кінцевий результат кампанії, ніж інтенсивність агітації. Про це йдеться в аналітичному матеріалі "Співпраця з поліцією: на шляху до законності виборів", опублікованій на сайті Громадянської мережі ОПОРА, передає УНН.

"Діалог громадськості з поліцією необхідно починати вибудовувати ще задовго до виборів, щоб правоохоронці чітко розуміли свою роль і очікування від них. З 2014 року ОПОРА працює в питанні поліпшення виборчого законодавства і взаємодіє з правоохоронною системою, проводить тренінги та навчає алгоритмів дій щодо порушень на виборах", - йдеться в публікації.

Перед двома виборчими кампаніями у 2019 році ОПОРА підготувала тренерів і розробила навчальні матеріали для патрульної поліції, яка повинна була виїжджати на виклики, і для слідчих, які повинні були збирати доказову базу.

"Наші тренери під час парламентських і президентських виборів об'їздили всі області України, навчаючи поліцейських. Ці тренінги стали ефективною платформою для роз'яснення виборчих процесів, обговорення конкретних прикладів порушень на виборах, з якими зіткнулися правоохоронці в попередні роки, і відпрацювання дій поліції під час фіксування правопорушень. Всього ми навчили близько 3000 співробітників поліції превенції і слідчих", - підкреслюють в організації.

ОПОРА також організувала Школу виборчих комісарів на базі Львівського державного університету внутрішніх справ. У цьому вузі для студентів 3-го курсу юридичного факультету та правоохоронців, які проходять підвищення кваліфікації, організований навчальний курс "Виборчі порушення в діяльності Національної поліції України".

Організація також оприлюднила свої рекомендації для налагодження зв'язку з правоохоронними органами в ході виборчого процесу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$85,609.00
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,057.95
Ethereum
$2,040.80