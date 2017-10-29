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ОПОРА: на одній з дільниць Львівщини видають бюлетені без назви виду виборів

ОПОРА: на одній з дільниць Львівщини видають бюлетені без назви виду виборів

Київ • УНН

 • 17976 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На виборчій дільниці у Великих Мостах Львівської області виборці отримують бюлетені для голосування за міського голову без зазначення виду виборів та дати їх проведення, передає УНН з посиланням на повідомлення громадянської мережі ОПОРА.

"Дільничі виборчі комісії у Великих Мостах отримали виборчі бюлетені для голосування за міського голову без зазначення у відповідному місці виду виборів та дати їх проведення. Вранці це зафіксували спостерігачі ОПОРИ. Наразі такі бюлетені продовжують видавати виборцям для голосування", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ТВК, за результатами звернення до ЦВК їм порадили не вилучати ці бюлетені у ДВК, а дозволити виборцям проголосувати і вже після закінчення голосування приймати рішення стосовно бюлетенів.

В ОПОРІ нагадали, що відповідно до частини 4 статті 74 Закону України “Про місцеві вибори” виборчий бюлетень повинен містити назву місцевих виборів, дату місцевих виборів, а в разі проведення повторного голосування - зазначення "повторне голосування" та дату його проведення, означення виборчого округу, номер виборчого округу (за наявності), а також позначені місця для номера виборчої дільниці, печатки дільничної виборчої комісії.

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