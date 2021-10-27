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ОПОРА: кандидат в мери Харкова Терехов відзначився найдорожчою піар-кампанією

Київ • УНН

 • 26420 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В "Опорі" опублікували проміжні фінансові звіти кандидатів у Харкові: найдорожча кампанія у Ігоря Терехова - 7,174 млн грн, інші ж кандидати витратили в середньому від 2,5 тис. грн до 420 тис. грн, передає УНН.

ОПОРА: кандидат в мери Харкова Терехов відзначився найдорожчою піар-кампанією

Цитата:

“Розпорядник виборчого фонду кандидата у міські голови Ігоря Терехова (політична партія "Блок Кернеса — Успішний Харків“) Юрій Бабич прозвітував про надходження і використання коштів виборчого фонду з 1 жовтня до 21 жовтня 2021 року. На рахунок його поточного виборчого фонду за цей час надійшло 13 млн грн. Це все кошти місцевої організації політичної партії”, — повідомили в "Опорі".

До 21 жовтня Терехов витратив на кампанію 7,174 млн грн, з яких 1,62 млн грн — на виготовлення матеріалів передвиборної агітації, 1,297 млн грн — використання ЗМІ, 316 тис. грн — розміщення матеріалів у мережі Інтернет, 3,86 млн грн — зовнішня реклама, резюмували фахівці.

Ще один кандидат на посаду міського голови, який відкрив рахунок для виборчого фонду, Микола Кукуріка, він вніс на рахунок 35 000 грн власних коштів. Інший кандидат Дмитро Маринін подав проміжний фінансовий звіт за період з 29 вересня по 20 жовтня 2021 року. На поточний рахунок його виборчого фонду надійшло 99 тисяч грн, додають в "Опорі".

Костянтин Немічев прозвітував про надходження і використання коштів виборчого фонду з 27 вересня до 21 жовтня 2021 року. На рахунок його поточного виборчого фонду за цей час надійшло 457,7 тис. грн, з яких 38 200 — власні кошти кандидата та 419,5 тис. грн — добровільні внески, вказано в звіті "Опори".

До слова

Кандидат в мери Харкова Михайло Добкін заявив, що Ігор Терехов витрачає шалені суми на власний піар замість допомоги місту у боротьбі з COVID-19. За словами Добкіна, його передвиборча кампанія скромніша, а заощаджені кошти він використовує для монтажу кисневих трас до лікарень. 

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