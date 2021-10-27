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ОПОРА: кандидат в мэры Харькова Терехов отличился самой дорогой пиар-кампанией

Киев • УНН

 • 26420 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В "Опоре" опубликовали промежуточные финансовые отчеты кандидатов в Харькове: самая дорогая кампания у Игоря Терехова – 7,174 млн грн, остальные же кандидаты потратили в среднем от 2,5 тыс. грн до 420 тыс. грн, передает УНН.

ОПОРА: кандидат в мэры Харькова Терехов отличился самой дорогой пиар-кампанией

Цитата:

"Распорядитель избирательного фонда кандидата в городские головы Игоря Терехова (политическая партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков") Юрий Бабич отчитался о поступлении и использовании средств избирательного фонда с 1 октября по 21 октября 2021 года. На счет его текущего избирательного фонда за это время поступило 13 млн грн, это все средства местной организации политической партии”, - сообщили в "Опоре".

До 21 октября Терехов потратил на кампанию 7,174 млн грн, из которых 1,62 млн грн – на изготовление материалов предвыборной агитации, 1,297 млн грн – использование СМИ, 316 тыс. грн – размещение материалов в сети Интернет, 3,86 млн грн – внешняя реклама, резюмировали специалисты.

Еще один кандидат на должность городского головы, открывший счет для избирательного фонда, Николай Кукурика, он внес на счет 35 000 грн собственных средств. Другой кандидат Дмитрий Маринин представил промежуточный финансовый отчет за период с 29 сентября по 20 октября 2021 года. На текущий счет его избирательного фонда поступило 99 тысяч гривен, добавляют в "Опоре".

Константин Немичев отчитался о поступлении и использовании средств избирательного фонда с 27 сентября по 21 октября 2021 года. На счет его текущего избирательного фонда за это время поступило 457,7 тыс. грн, из которых 38 200 – собственные средства кандидата и 419,5 тыс. грн – добровольные взносы, указано в отчете "Опоры".

К слову

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин заявил, что Игорь Терехов тратит сумасшедшие суммы на собственный пиар вместо помощи городу в борьбе с COVID-19. По словам Добкина, его предвыборная кампания более скромная, а сэкономленные средства он использует для монтажа кислородных трасс в больницы.

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