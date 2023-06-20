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Опитування: майже 60% респондентів особисто зіштовхувалися з випадками сексуального насильства

Київ • УНН

 • 833951 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Майже 60% опитуваних особисто зіштовхувалися з випадками сексуального насильства (зґвалтування, сексуальні домагання тощо). Про це свідчать дані опитування, які проводила асоціація жінок-юристок України "ЮрФем", передає УНН.

Опитування: майже 60% респондентів особисто зіштовхувалися з випадками сексуального насильства

Опитування, яке провела асоціація, стосувалось ефективності реагування на випадки сексуального насильства в Україні.

Цитата

"Так, 59,4% респондентів/ок особисто зіштовхувалися з випадками сексуального насильства (зґвалтування, сексуальні домагання тощо). 39,5% осіб відповіли, що їхні рідні, друзі чи знайомі зіштовхувалися із сексуальним насильством", - йдеться у результатах опитування.

Деталі

Також за результатами опитування 40,7% людей, які особисто пережили сексуальне насильство, нікому не розказували про вчинений щодо них злочин.

Жінки зіштовхувалися особисто із випадками сексуального насильства найчастіше на вулиці, у громадських місцях (71%), в громадському транспорті (35%), у житлі, де постійно або тимчасово проживали (24%), у навчальному закладі (19%) та на роботі (13%).

Найпопулярніші причини, які, на думку респондентів, стримують постраждалих від того, аби звертатися по допомогу чи повідомляти про кримінальні правопорушення:

  • 78,4% — думають, що їхнє звернення проігнорують правоохоронні органи;
  • 72,6% — бояться осуду суспільства;
  • 68% — страх порушення конфіденційності.

Реагування на сексуальне насильство респонденти оцінюють так:

  • 67% — сексуальне насильство вважається чимось незначним;
  • 63% — постраждалих звинувачують у тому, що сталося;
  • 37% — постраждала особа не отримає жодного захисту;
  • 8% — підхід орієнтований на постраждалу й особа може бути впевнена, що їй нададуть допомогу.

"Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем" впродовж травня-початку червня 2023 року проводила опитування щодо ефективності реагування на випадки сексуального насильства в Україні. Участь в опитуванні взяли 747 осіб, з них 94,5% – жінки, 5,1% – чоловіки та 0,4% осіб не бажали вказувати свою стать", - йдеться у повідомленні.

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