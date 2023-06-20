Опитування: майже 60% респондентів особисто зіштовхувалися з випадками сексуального насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Майже 60% опитуваних особисто зіштовхувалися з випадками сексуального насильства (зґвалтування, сексуальні домагання тощо). Про це свідчать дані опитування, які проводила асоціація жінок-юристок України "ЮрФем", передає УНН.
Опитування, яке провела асоціація, стосувалось ефективності реагування на випадки сексуального насильства в Україні.
Цитата
"Так, 59,4% респондентів/ок особисто зіштовхувалися з випадками сексуального насильства (зґвалтування, сексуальні домагання тощо). 39,5% осіб відповіли, що їхні рідні, друзі чи знайомі зіштовхувалися із сексуальним насильством", - йдеться у результатах опитування.
Деталі
Також за результатами опитування 40,7% людей, які особисто пережили сексуальне насильство, нікому не розказували про вчинений щодо них злочин.
Жінки зіштовхувалися особисто із випадками сексуального насильства найчастіше на вулиці, у громадських місцях (71%), в громадському транспорті (35%), у житлі, де постійно або тимчасово проживали (24%), у навчальному закладі (19%) та на роботі (13%).
Найпопулярніші причини, які, на думку респондентів, стримують постраждалих від того, аби звертатися по допомогу чи повідомляти про кримінальні правопорушення:
-
- 78,4% — думають, що їхнє звернення проігнорують правоохоронні органи;
-
- 72,6% — бояться осуду суспільства;
-
- 68% — страх порушення конфіденційності.
-
Реагування на сексуальне насильство респонденти оцінюють так:
-
- 67% — сексуальне насильство вважається чимось незначним;
-
- 63% — постраждалих звинувачують у тому, що сталося;
-
- 37% — постраждала особа не отримає жодного захисту;
-
- 8% — підхід орієнтований на постраждалу й особа може бути впевнена, що їй нададуть допомогу.
-
"Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем" впродовж травня-початку червня 2023 року проводила опитування щодо ефективності реагування на випадки сексуального насильства в Україні. Участь в опитуванні взяли 747 осіб, з них 94,5% – жінки, 5,1% – чоловіки та 0,4% осіб не бажали вказувати свою стать", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вік постраждалих від сексуального насильства в умовах повномасштабної війни становить від 4 до 85 років